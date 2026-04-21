محمد أضا: حضور الخطيب ودية الأهلي أمام زد له أكثر من معنى

رأى الإعلامي محمد طارق أضا، أن حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للمباراة الودية التي جمعت المارد الأحمر بنادي زد له أكثر من معنى.

وحقق الأهلي الانتصار وديًا على زد بثلاثة أهداف مقابل هدف، استعدادًا لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمود الخطيب حضر اليوم مباراة الأهلي وزد الودية وشاهد المباراة من الملعب بشكل كامل».

وعلّق قائلًا: «دي علامة من إدارة الأهلي بعد الأحاديث الأخيرة عن أن الخطيب لم يعد في الصورة وأنه سلّم إدارة النادي لنائبه ياسين منصور».

وأردف قائلًا: «وجود محمود الخطيب في مباراة زد الودية له أكثر من معنى وللتأكيد على أن محمود الخطيب موجود ومكمل في النادي بشكل طبيعي».