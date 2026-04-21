مدرب المقاولون: بعد جملتي لجماهير الأهلي قمصان زعل مني ووقع عليا عقوبة

قدم إسلام فتحي، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي الأهلي، على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا بعد احتكاكه بمشجعى القلعة الحمراء خلال مباراة الفريقين بالدوري.

وأكد فتحي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير ولاعبي والجهاز الفني للأهلي، مشيرًا إلى أن ما بدر منه لم يكن يليق بمدرب يعمل في نادٍ كبير، قائلاً إنه أخطأ ويستحق العقاب، خاصة أن المدربين يجب أن يكونوا قدوة داخل المنظومة الرياضية.

وأوضح مدرب المقاولون العرب أن ما حدث جاء نتيجة “نرفزة ملعب” خلال أجواء المباراة، مقدمًا اعتذاره الكامل عن التصرف الذي صدر منه.

وفي السياق ذاته، كشف فتحي أن سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، أبدى استياءه من الواقعة، وقرر توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، تأكيدًا على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الفريق.