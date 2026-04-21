عمرو الحديدي : كثرة إجازات توروب لدعم لاعبيه نفسيًا.. والأهلي يفتقد الروح

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق أن قرارات المدير الفني للفارس الأحمر، ييس توروب، بمنح اللاعبين فترات راحة تأتي في إطار حرصه على توفير دعم نفسي ومعنوي للفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الحديدي عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي كانت ضرورية من أجل إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، وإعادة الحسابات الفنية، إلى جانب زيادة حالة التقارب بين اللاعبين داخل الفريق.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الفارس الأحمر يمر بفترة يفتقد خلالها للروح داخل الملعب خلال المباريات الأخيرة، لافتًا إلى أن الزمالك ظهر خلال الفترة الماضية بشكل يعكس استعادة الروح القتالية المعروفة عنه.