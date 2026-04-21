وكيل محمود أوكا يكشف تفاصيل اهتمام الأهلي بضم اللاعب

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال اللاعب محمود أوكا جناح حرس الحدود عن تفاصيل اهتمام النادي الأهلي بضم اللاعب.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، إن أسامة هلال تواصل معه في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع اللاعب محمود أوكا بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي.

وتابع، بعد رحيل أسامة هلال لم يحدث تواصل من جديد من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب، كما أن أوكا يمتلك أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز.

واختتم، نادي حرس الحدود فضل تأجيل الملف حتى نهاية الموسم بسبب وضع النادي في الجدول وبعد انتهاء الموسم سيحسم مصير اللاعب.