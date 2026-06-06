مسئولو الاتحاد الإيراني ينتظرون تأشيراتهم للمغادرة إلى أمريكا

انطلق المنتخب الإيراني لكرة القدم، المشارك في كأس العالم، من تركيا إلى معسكره التدريبي في المكسيك يوم السبت، حيث أفادت التقارير أن بعض أعضاء الفريق لا يزالون بدون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل خوض ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، هدايت مومبيني، ونائبه، مهدي محمد نبي، من بين 14 من أعضاء الجهاز الفني والإداري الذين لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة قبل مباريات لوس أنجلوس وسياتل، وفقًا لما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الاتحاد، مهدي تاج، قد حصل على تأشيرة دخول.

وقد تعقدت مشاركة المنتخب في كأس العالم بسبب الحرب الإيرانية. وكانت مشاكل معالجة التأشيرات قد دفعت إيران في وقت سابق إلى نقل معسكرها التدريبي من توكسون، أريزونا، إلى تيخوانا، المكسيك، الواقعة على الحدود مع كاليفورنيا.

اتهم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الولايات المتحدة بـ"التصرف الانتقامي" لرفضها منح تأشيرات دخول لـ"أعضاء إداريين وفنيين رئيسيين" في المنتخب.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع الاتحاد، فإن هذا القرار "حرم المنتخب الإيراني فعليًا من فرصة المنافسة العادلة والنزاهة".

بيان الاتحاد الإيراني

وأضاف البيان أن الاتحاد سيتابع الأمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي غضون ذلك، ردت السفارة الإيرانية في أنقرة على منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي للسفير الأمريكي توم باراك، هنأ فيه موظفي سفارته على إنجازهم إجراءات منح تأشيرات دخول المنتخب الإيراني.

وجاء في المنشور الإيراني: "لا يمكنكم تبرير سلوك ينتهك لوائح الفيفا ويخالف التزامات الولايات المتحدة تجاه الدولة المضيفة بمجرد مدح أنفسكم. هذا يمثل أسوأ أشكال التدخل السياسي في الرياضة".

وكان مسؤول أمريكي قد صرح لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق بأن جميع لاعبي المنتخب الإيراني قد حصلوا على تأشيرات دخول، بينما قال مسؤول آخر إنه تم إصدار تأشيرات للاعبين والمدربين وبعض أعضاء الجهاز الفني. أشار مسؤول ثالث إلى أن بعض المتقدمين المنتسبين للمنتخب قد رُفضت طلباتهم للحصول على تأشيرات "بذريعة كاذبة".

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتحدث علنًا عن موضوع التأشيرات.

ويستعد المنتخب لكأس العالم في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا. وأعلن الفريق أنه حصل بالفعل على تأشيرات من السفارة المكسيكية في أنقرة.

وغادر اللاعبون، مرتدين سترات زرقاء فوق قمصان بيضاء، فندق مردان بالاس الفاخر في أنطاليا بعد ظهر يوم السبت. واستقلوا طائرة خاصة من مطار المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكان من المقرر أن يسافروا مباشرة إلى المكسيك.

ويخوض المنتخب الإيراني أول مباراتين له في إنجلوود، كاليفورنيا، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو، وبلجيكا بعد ستة أيام، ثم يتوجه إلى سياتل لمواجهة مصر في 26 يونيو. وقد يلتقي المنتخبان الإيراني والأمريكي في دور الـ32 في 3 يوليو في أرلينغتون، تكساس، إذا احتل كلاهما المركز الثاني في مجموعتيهما.

في مارس، ثبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزيمة إيران عن المشاركة في البطولة، مصرحًا بأنه لا يراها "مناسبة"، ومعربًا عن مخاوفه بشأن "حياة اللاعبين وسلامتهم". وبعد يوم واحد، ردّ المنتخب الإيراني قائلًا إنه "لا يمكن لأحد استبعاده" من اللعب.

أعلنت إيران عن تشكيلتها النهائية يوم الاثنين، والتي تضم 17 لاعبًا محليًا لم تلعب أنديتهم منذ فبراير بسبب الحرب. وكان المهاجم البارز سردار آزمون قد استُبعد في مارس، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أغضب السلطات الإيرانية خلال الحرب.

وصرح وزير الرياضة الإيراني في مارس بأنه "من غير الممكن" مشاركة المنتخب في كأس العالم، لكن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن في مايو أنه سيمضي قدمًا في تشكيل فريق. وأصر الاتحاد على منح جميع اللاعبين والطاقم تأشيرات دخول، بمن فيهم من أدوا الخدمة العسكرية في الحرس الثوري الإسلامي.