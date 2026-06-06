الزمالك يتحرك لتسوية مستحقات عبد الحميد معالي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود تحركات واتصالات جارية بين مسؤولي النادي وعبد الحميد معالي، لاعب الفريق السابق، خلال الساعات الماضية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

ويحاول الزمالك الوصول إلى صيغة تفاهم مع اللاعب تقضي بجدولة المبالغ المستحقة، والتي تُقدر بنحو 900 ألف دولار، وذلك بعد أن كان قد فسخ عقده مع النادي وتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بحقوقه المالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي إدارة الزمالك لإنهاء جميع القضايا المرفوعة ضد النادي، من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية، بالإضافة إلى حل أزمة إيقاف القيد.