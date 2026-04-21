انطلاق أول ورشة عمل متخصصة لتحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي باتحاد الكرة

انطلقت امس، الاثنين، أول ورشة عمل متخصصة بعنوان “تحليل الأداء الفني والبدني وتطويره”، والتي تنظمها إدارة تحليل الأداء الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم للمدربين، ومحللي الأداء، ومخططي الأحمال، خلال أيام 20 و 21 و 22 أبريل الحالي، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وافتتح الورشة الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، الذي ألقى كلمة، رحب خلالها بالحضور والمشاركين، مشيراً إلى أهمية الورشة ودورها في تطوير الأداء الفني للمدربين، وشهدت الورشة حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، ومنتخب الناشئين، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير حراس المرمى بالاتحاد.

وتناول اليوم الأول، تعريفاً بأحدث برامج شركة HUDL في مجالات تحليل الأداء، والتي تشمل أدوات متقدمة لتحليل الفيديو والبيانات، مما يتيح للمدربين والمحللين فهم التفاصيل الدقيقة للأداء الفني والتكتيكي للاعبين والفرق، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لتحسين النتائج داخل الملعب.

وشهدت الفعاليات تطبيقًا عمليًا على تحليل مباراة لفريق نادي زد، لمواليد 2010 و2011، حيث تم استعراض كيفية تقييم الأداء الفني والبدني للاعبين، من خلال تتبع التحركات، وقياس الكثافة البدنية، وتحليل القرارات التكتيكية أثناء المباراة، بما يسهم في تطوير الأداء الفردي والجماعي.

كما تضمنت الورشة شرحًا لأحدث تقنيات GPS المستخدمة عالميًا في كرة القدم، والتي تتيح قياس الأحمال البدنية، خلال المباريات والتدريبات بدقة عالية، مثل السرعات، والمسافات المقطوعة، ومعدلات التسارع والتباطؤ.

وتساعد هذه التقنيات على التنبؤ بالإصابات قبل حدوثها، من خلال تحليل مؤشرات الإجهاد، وربط البيانات البدنية بالتحركات التكتيكية وخطط اللعب، بما يحقق التكامل بين التطوير البدني والفني للاعبين.

وتقام الورشة تحت إشراف محمود فايز، مدير إدارة تحليل الأداء بالاتحاد، ومحمود حرب، منسق الورشة، وتهدف إلى تنمية قدرات الأجهزة الفنية بأندية الدوري في مجالات تحليل الأداء الفني والبدني (قبل/خلال/بعد) المباريات، بالإضافة إلى التعرف على أحدث أدوات وتقنيات التحليل، المستخدمة عالميًا.