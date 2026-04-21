حسام حسن : المنتخب الوطني يمثل قيمة كبيرة لكل المصريين

أكد حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب الوطني يمثل قيمة كبيرة لكل المصريين داخل البلاد وخارجها، مشددًا على أن انتماء الجماهير للمنتخب يفوق أي انتماء للأندية، وأنه سعيد بأن المنتخب سبب في إسعاد المصريين، باعتباره الممثل الرسمي للكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمد مجاهد، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم 2026، حيث استعرض المدير الفني ملامح خطة الإعداد والتحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح حسام حسن، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يعتمد على خوض مباريات قوية واحتكاكات دولية أمام مدارس كروية مختلفة، بهدف رفع مستوى اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للاستحقاقات الكبرى، مؤكدًا أن المنتخبات الوطنية لا يمكن أن تتطور دون مواجهات قوية مع منتخبات كبيرة.

وأشار حسام حسن إلى أن منتخب مصر الوطني نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، واقترب من حسم التأهل في مراحل مبكرة، لافتًا إلى أن المنتخب تأهل لكأس العالم في أربع مناسبات سابقة، وهو ما يعكس مكانته التاريخية.