الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن : المنتخب الوطني يمثل قيمة كبيرة لكل المصريين

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

أكد حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب الوطني يمثل قيمة كبيرة لكل المصريين داخل البلاد وخارجها، مشددًا على أن انتماء الجماهير للمنتخب يفوق أي انتماء للأندية، وأنه سعيد بأن المنتخب سبب في إسعاد المصريين، باعتباره الممثل الرسمي للكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمد مجاهد، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم 2026، حيث استعرض المدير الفني ملامح خطة الإعداد والتحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح حسام حسن، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يعتمد على خوض مباريات قوية واحتكاكات دولية أمام مدارس كروية مختلفة، بهدف رفع مستوى اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للاستحقاقات الكبرى، مؤكدًا أن المنتخبات الوطنية لا يمكن أن تتطور دون مواجهات قوية مع منتخبات كبيرة.

وأشار حسام حسن إلى أن منتخب مصر الوطني نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، واقترب من حسم التأهل في مراحل مبكرة، لافتًا إلى أن المنتخب تأهل لكأس العالم في أربع مناسبات سابقة، وهو ما يعكس مكانته التاريخية.

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

خبير اقتصادي : خطاب الدكتور مدبولي أمام البرلمان سردية لإدارة الأزمة

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

