في مدينتي وسيليا.. أجواء تنافسية قوية تشعل بطولة الجمهورية للإسكواش

انطلقت أمس فعاليات بطولة الجمهورية للإسكواش في نادي مدينتي الرياضي ، وتقام خلال الفترة من 20 أبريل حتى 2 مايو لجميع الفئات العمرية.

وتقام البطولة بمشاركة 1400 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والاكاديميات والهيئات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وشركة تي إم سبورتس.

ويؤكد تنظيم البطولة المكانة المتنامية لنادي مدينتي الرياضي - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- كوجهة مميزة لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، خاصة رياضة الاسكواش، في ظل ما يتمتع به النادي من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية حديثة وملاعب مجهزة على أعلى مستوى وفق المعايير الرياضية.

يشار إلى أن نادي سيليا الرياضي سيستضيف منافسات مرحلة الرواد يومي 30 أبريل و1 مايو، وذلك لأول مرة منذ افتتاح النادي، والذي يُعد من أحد الأندية المتميزة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.

ويضم النادي بنية تحتية رياضية متكاملة، ليشكل وجهة مثالية لعشاق الرياضة والأنشطة الترفيهية.