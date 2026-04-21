الاتحاد الليبي يضم كريم هنداوي لدعم حراسة مرمى فريق اليد

أعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي المصري كريم هنداوي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس طموحات النادي للمنافسة بقوة على البطولات.

وجاء إعلان الصفقة عبر بيان رسمي للنادي، أكد خلاله أن التعاقد مع الحارس المصري يُمثل إضافة قوية للفريق، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها هنداوي، سواء على المستوى الدولي مع منتخب مصر أو على مستوى الأندية.

ويُعد هنداوي أحد أبرز حراس كرة اليد في المنطقة، حيث يمتلك مسيرة حافلة بالمشاركات القارية والدولية، وسبق له تمثيل نادي الزمالك لسنوات طويلة، قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا.

وكان الحارس المصري قد انتقل في أغسطس الماضي إلى نادي فتسلار الألماني، في خطوة مهمة ضمن مسيرته الاحترافية، قبل أن يحط الرحال مؤخرًا في الدوري الليبي عبر بوابة الاتحاد.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الليبي أن يسهم هنداوي في رفع مستوى الفريق، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما قد يمنح الفريق أفضلية واضحة في المنافسات المقبلة.

يُذكر أن كريم هنداوي لم يتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني خلال المعسكرات الأخيرة، وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني، رغم مكانته الكبيرة كأحد العناصر المميزة في مركز حراسة المرمى.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم بمسيرة الحارس المخضرم، الذي يسعى لمواصلة تألقه وإثبات قدراته في تجربة جديدة خارج الملاعب المصرية، مع طموحات باستعادة مكانه ضمن صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة