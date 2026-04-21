اجتماع ثلاثي يقوده الخطيب لتقييم أداء قطاع كرة القدم بالأهلي

يستعرض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الأستاذ ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ ، عضو المجلس، تقييمهما للمرحلة الماضية فيما يخص قطاع كرة القدم، ورؤيتهما الكاملة للمرحلة القادمة، بما يحقق أهداف النادي وطموحاته على كافة المستويات.

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في اطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري.



موعد مباراة بيراميدز والاهلي

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.