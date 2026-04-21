حسام حسن: نخوض مواجهات قوية أمام مدارس كروية متنوعة لتطوير مستوى اللاعبين

كشف المدرب حسام حسن عن خطط منتخب مصر الفترة القادمة من أجل تطوير مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل شكل للاستحقاقات الكبرى.

وقال حسام حسن عبر تصريحات إذاعيه:"نحرص على خوض مواجهات قوية أمام مدارس كروية متنوعة من أجل تطوير مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل شكل للاستحقاقات الكبرى، فالمنتخبات لا يمكن أن تتقدم دون الاحتكاك بمنتخبات كبيرة".

وتابع :"الكرة الإفريقية شهدت تطورًا كبيرًا وأصبحت أكثر قوة، ولم يعد تحقيق النتائج سهلًا دون جهد وعمل وتنظيم متكامل، ونمتلك مجموعة مميزة من المحترفين يتقدمهم محمد صلاح".

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس تغيير ملاعب مباراتي المنتخب الوديتين أمام منتخب إسبانيا ومنتخب السعودية، مؤكدًا أن الحرب كانت سببًا رئيسيًا في تعديل خطة إقامة المباراتين.

وأوضح حسام حسن، خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المباراتين كان من المقرر إقامتهما في قطر، قبل أن يتم الاعتذار عن استضافتهما بسبب تداعيات الحرب، ما دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب البرنامج بالكامل.

وأضاف: "خوفت على سمعة الكرة المصرية، وأصريت إننا نلعب المباراتين، لأن إلغاؤهما كان سيؤثر بشكل سلبي علينا"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خوض المباراة الأولى في السعودية ثم السفر إلى إسبانيا لخوض اللقاء الثاني.

وأشار المدير الفني إلى أن تغيير جدول المباريات تسبب في ضغط كبير على اللاعبين، خاصة مع السفر المتتالي، لافتًا إلى أن بعثة المنتخب سافرت بطيران خاص لتقليل الإجهاد.

ومن جانبه، علق هاني أبو ريدة، عضو مجلس النواب، ضاحكًا: "كده الناس كلها عرفت.. محدش كان يعرف المعلومة"، في إشارة إلى كواليس تغيير أماكن المباريات.

وأكد أبو ريدة أن الاتحاد نجح في إنقاذ المباراتين من الإلغاء رغم الظروف الصعبة، ما ساهم في الحفاظ على برنامج إعداد المنتخب بالشكل المناسب.