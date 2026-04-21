الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أمام النواب | حسام حسن يكشف كواليس تغيير ملاعب مباراتي المنتخب الوديتين

حسام حسن
حسام حسن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس تغيير ملاعب مباراتي المنتخب الوديتين أمام منتخب إسبانيا ومنتخب السعودية، مؤكدًا أن الحرب كانت سببًا رئيسيًا في تعديل خطة إقامة المباراتين.

وأوضح حسام حسن، خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المباراتين كان من المقرر إقامتهما في قطر، قبل أن يتم الاعتذار عن استضافتهما بسبب تداعيات الحرب، ما دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب البرنامج بالكامل.

وأضاف: "خوفت على سمعة الكرة المصرية، وأصريت إننا نلعب المباراتين، لأن إلغاؤهما كان سيؤثر بشكل سلبي علينا"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خوض المباراة الأولى في السعودية ثم السفر إلى إسبانيا لخوض اللقاء الثاني.

وأشار المدير الفني إلى أن تغيير جدول المباريات تسبب في ضغط كبير على اللاعبين، خاصة مع السفر المتتالي، لافتًا إلى أن بعثة المنتخب سافرت بطيران خاص لتقليل الإجهاد.

ومن جانبه، علق هاني أبو ريدة، عضو مجلس النواب، ضاحكًا: "كده الناس كلها عرفت.. محدش كان يعرف المعلومة"، في إشارة إلى كواليس تغيير أماكن المباريات.

وأكد أبو ريدة أن الاتحاد نجح في إنقاذ المباراتين من الإلغاء رغم الظروف الصعبة، ما ساهم في الحفاظ على برنامج إعداد المنتخب بالشكل المناسب.

