تعليم القليوبية يوضح حقيقة تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المركزية بتعليم القليوبية تابعت الورقة المتداولة لورقة مزعومة منسوبة لامتحان مادة الهندسة، الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، وتم فحصها ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لامتحان الهندسة الذى يؤديه الطلاب داخل اللجان.



وأوضحت المصادر أن الفحص أثبت عدم مطابقة الورقة المتداولة لامتحان مادة الهندسة الخاص بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى لا يمت بصلة لورقة الأسئلة الأصلية.



وكانت بعض جروبات الغش الإلكترونى، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت، اليوم الأحد، صورا لورقة زعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور نحو 11 دقيقة من بدء الامتحان داخل اللجان

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وأضافت المصادر أن غرفة العمليات تواصل متابعة جميع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الغش الإلكترونى على مدار الساعة، لرصد أى محاولات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور أو التشكيك فى انتظام سير الامتحانات.



وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وسط إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة، مؤكدة التعامل الفورى مع أى مخالفات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، بما يضمن توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء وانضباط