تعليم الإسكندرية تنفي تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

نفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الصور والأسئلة المتداولة لا تمت بصلة لامتحان محافظة الإسكندرية.

لا تمت لنا بصلة.. فحص الصور المتداولة والتحقق من مصدرها

وأكدت المديرية أن غرف العمليات المركزية والفرعية تابعت فورًا ما جرى تداوله، وتم فحص الصور المتداولة والتحقق من مصدرها، حيث تبين عدم ارتباطها بامتحان الجبر الذي أداه الطلاب اليوم داخل اللجان.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الجهات المختصة تتابع الواقعة لرصد مصدر الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ودعت المديرية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاعتماد على مصادر غير رسمية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عن المديرية وصفحاتها الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بأعمال الامتحانات.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية قد أدوا، اليوم الأحد، امتحاني مادتي الجبر والحاسب الآلي، وسط حالة من الانضباط داخل اللجان، ومتابعة ميدانية مستمرة من قيادات المديرية وغرف العمليات، لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.