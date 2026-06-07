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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

6840 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية ينتظمون في أداء امتحانات بالغربية ..صور

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

انتظم الآلاف من الطلاب والطالبات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الادبي  بمنطقة الغربية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، حيث أدي الطلاب الامتحانات وسط أجواء من الهدوء والانضباط وانتظام العمل باللجان.

انتظام امتحانات الشهادة الأزهرية 

في المقابل أدي 6840 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي امتحاني "القرآن الكريم" و"الحديث"، في مستهل ماراثون الثانوية الأزهرية، داخل اللجان الامتحانية بمختلف إدارات المنطقة، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

من جهه أخري  سعيد الصعيدي، المشرف العام على أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالغربية، سير العمل بلجان كفر الزيات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب، ورصد الموقف ميدانيًا منذ الساعات الأولى لانطلاق الامتحانات.

جولات ميدانية باللجان 

كما تفقد الشيخ محمد أبو سعيد، مدير عام شؤون التعليم بالمنطقة، أعمال الامتحانات بلجان بنين كشك وفتيات زفتى، للوقوف على انتظام اللجان والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وفي السياق ذاته، يجري محمود الحلبي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب، جولة تفقدية بلجان فتيات وبنين السنطة، لمتابعة انتظام العمل وتوفير أوجه الدعم اللازمة بما يسهم في أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

غرف عمليات باللجان 

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية هذا العام 10784 طالبًا وطالبة، منهم 6840 بالقسم العلمي و3944 بالقسم الأدبي، موزعين على 27 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تدشين غرف العمليات 

كما تواصل غرف العمليات بالمنطقة متابعة أعمال الامتحانات على مدار اليوم، لرصد الموقف باللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

اخبار محافظة الغربية منطقة أزهرية طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية خدمات ولجان امتحانات

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