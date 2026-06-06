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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطل من جيل أكتوبر يكتب فصلاً جديداً من الإنجاز.. ومحافظ الغربية يشيد بإرادة لا تعرف التقاعد

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من اللواء محمد نبيه مكرم، ضابط القوات المسلحة بالمعاش وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بكلية الحقوق جامعة طنطا، وسط حضور أكاديمي وقانوني وعدد من الشخصيات العامة وأسرته، في مشهد حمل الكثير من التقدير لمسيرة وطنية امتدت لعقود من العطاء والتضحية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد محافظ الغربية بما قدمه اللواء محمد نبيه مكرم من بطولات وتضحيات في خدمة الوطن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تفخر بأبنائها الذين جمعوا بين البطولة العسكرية والتفوق العلمي، خاصة أن الباحث، رغم مسيرته الطويلة وتقدمه في العمر، ما زال حريصًا على استكمال رحلته العلمية وإثراء الفكر القانوني ببحث علمي يتناول قضية شديدة الأهمية ترتبط بالجرائم الإلكترونية والأمن المعلوماتي وآليات التعاون الدولي لمواجهتها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن اللواء محمد نبيه مكرم يُعد واحدًا من النماذج الوطنية المشرفة، حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ، كما واصل بعد خدمته العسكرية مسيرته العلمية والأكاديمية، مؤكدًا أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة بعد التقاعد يعكس قيمة الإنسان المصري القادر دائمًا على العطاء في كل الميادين.

دعم أحد أبطال حرب اكتوبر 

كما حرص المحافظ على الإشادة بأسرة الباحث، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للأسرة المصرية الوطنية، ومن بينها المستشار وائل محمد نبيه محمد مكرم، الرئيس بمحكمة جنايات الإرهاب ومحافظ الفيوم الأسبق، مشيرًا إلى أن هذه النماذج تعكس امتداد قيم الانتماء والعلم وخدمة الوطن عبر الأجيال، وأن تكريم أصحاب هذه المسيرات الملهمة هو في الحقيقة تكريم لقيم الوطنية والإخلاص والعمل الجاد التي تحتاجها الأجيال الجديدة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات أبطال حرب اكتوبر جامعة طنطا

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