تعليم الغربية:غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2025 / 2026 في يومها الثالث، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

غرق عمليات تعليم الغربية

كما اطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

انضباط داخل اللجان

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وعلى رأسها منع التصوير داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو للملاحظين، مع التصدي بكل حسم لمحاولات الغش، والتأكيد على غلق جميع أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميا، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، كما وجه بضرورة توفير بيئة هادئة ومناسبة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات، مع التأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تيسير خدمات اللجان

يذكر أن أعداد طلاب الشهادة الإعدادية العامة 94696 طالب، يؤدون الامتحانات في 421 لجنة على مستوى المحافظة، و٥٣١٥ طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في ٣٨ لجنة، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والهندسة، في حين يؤدي الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية، ومجال الاقتصاد والمجال الزراعي.