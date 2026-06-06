الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيده بقيام سائق"توك توك" بمحاولة خطفها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة خطفها حال إستقلالها المركبة رفقته بالغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهر بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 4 الجارى وحال إستقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم قام قائد المركبة بالسير بطريق غير معتاد لها والتوقف بجانب الطريق لتزويد المركبة بالبنزين من زجاجة كانت أسفل مقعده، فتوهمت بمحاولة خطفها فقامت بالنزول من المركبة والإتصال بزوجها، وعقب حضوره قامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وبثه عبر حسابها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها وقائدها ("لا يحمل تراخيص" – مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته أقر بقيامه بالتوقف بجانب الطريق لتزويد المركبة الخاصة به بالبنزين ، وعلل سيره بالطريق المشار إليه بإعتباره طريق فرعى لعلمه بعدم تواجد حملات مرورية به، خشية ضبطه لعدم حملة تراخيص، ونفى تعرضه للشاكية.

تم التحفظ على مركبة الـ"توك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.