لـ 9 يونيو| تأجيل محاكمة 7 متهمين فى خلية شبكة العملة

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار حماده الصاوى، تأجيل 7 متهمين بالإضرار بالاقتصاد القومى، فى القضية المعروفة بخلية شبكة العملة لـ جلسة 9 يونيو.

الإضرار بالنظام المالى والبنكي

ويواجه المتهمون فى القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالى والبنكي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصرين العاملين بالخارج، واعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالإقتصاد القومى للبلاد.