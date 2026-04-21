بوفال يحسم أولوياته.. البقاء مع لوهافر أهم من حلم المونديال

أكد الدولي المغربي سفيان بوفال أن هدفه الرئيسي في المرحلة الحالية هو إنقاذ فريقه من الهبوط في الدوري الفرنسي، مشددًا على أن مصلحة الفريق تتقدم على أي طموحات شخصية، حتى حلم المشاركة في كأس العالم 2026.

احترافية داخل الملعب

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أوضح بوفال أنه مستعد لتقبل أي قرار فني، سواء بالمشاركة أساسيًا أو الجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن المنافسة جزء طبيعي من كرة القدم، وأنه سيقاتل لتقديم أفضل ما لديه في جميع الأحوال.

إشادة بالمدرب والجهاز الفني

وأبدى اللاعب المغربي إعجابه الكبير بالجهاز الفني، مشيدًا بالمستوى التكتيكي للمدرب والثقة التي حصل عليها في فترة صعبة من مسيرته، وهو ما ساعده على استعادة توازنه وتقديم مستويات قوية.

المونديال ليس الهدف

ونفى بوفال أن يكون انتقاله إلى لوهافر بدافع المشاركة في المونديال، مؤكدًا أن قراره جاء بناءً على قناعته بمشروع النادي. وأضاف أن مستقبله الدولي سيُحسم داخل الملعب، وليس بالتفكير المسبق أو الضغوط.

مستقبل مفتوح

وفيما يخص مستقبله، ترك بوفال الباب مفتوحًا أمام إمكانية الاستمرار مع لوهافر، مؤكدًا سعادته الكبيرة داخل النادي، وعدم استبعاده لفكرة تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.