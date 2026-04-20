الأردن والمغرب يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واحتواء التصعيد الإقليمي

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الإقليمي.

وأكد الصفدي وبوريطة، خلال اتصال هاتفي جاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأردن والمغرب، مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تناول الجانبان الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، وإعادة التهدئة المستدامة على أسس شاملة تعالج جذور التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون في مواجهة مختلف التحديات، والتأكيد على التضامن إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.