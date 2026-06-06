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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمين عام مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن الاعتداءات الإيرانية تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي شن هجومًا على مواقع رادارات ساحلية إيرانية، في مواقع بجزيرة قشم وجوروك.


وأوضحت القيادة الأمريكية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) اليوم السبت، أنه تم اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وعدد من دول الخليج.


وأضافت (سنتكوم) أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين وتم اعتراض 6 صواريخ ، في حين لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه، مؤكدة أن القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة لمواصلة الرد على العدوان الإيراني في إطار الدفاع عن النفس.


وتابعت، القيادة المركزية الأمريكية، أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين كاذبة، ولا توجد أي تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين.

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