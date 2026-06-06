رئيس جامعة المنصورة: انتظام امتحانات لـ180 ألف طالب وسط إجراءات رقابية مشددة

أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت خلال الأسبوع الثالث من مايو الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو الجاري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا لطوارئ الامتحانات برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، لمتابعة سير العملية الامتحانية والإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية داخل الكليات.

وأوضح خاطر، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن الجامعة تضم نحو 180 ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، إلى جانب 14 ألف طالب بالدراسات العليا، لافتًا إلى توفير منظومة للاختبارات الإلكترونية تستوعب 6 آلاف مقعد، فضلًا عن إجراء أكثر من مليوني ورقة امتحانية خلال الفصل الدراسي الواحد، بما يعكس حجم الاستعدادات والجهود المبذولة لضمان انتظام الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى تطبيق منظومة رقابية متكاملة داخل اللجان، تشمل الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس والكاميرات المنتشرة بالمدرجات، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي حالات غش أو تجاوز، مضيفا أن الهواتف المحمولة والأجهزة التكنولوجية تُمنع داخل اللجان، مؤكدًا أن العملية الامتحانية تسير بصورة منتظمة دون معوقات، في ظل التزام ملحوظ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.