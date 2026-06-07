أحمد حسن يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع مدرب أنجولا السابق

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة تواصل النادي الأهلي بيدرو مدرب أنجولا السابق .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ مصدر في الأهلي: تواصلنا بالفعل مع البرتغالي بيدرو مدرب أنجولا السابق لكنه ليس على رأس القائمة المرشحة ” .

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة.

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة.

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.