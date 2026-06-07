10ملايين جنيه مكافأة .. صراع قوي بين المصري وزد في نهائي كأس عاصمة مصر

تتجه الأنظار مساء غدا إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين المصري وزد في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، حيث لا تقتصر أهمية المواجهة على التتويج باللقب فقط، بل تمتد إلى الجوائز المالية الكبيرة التي رصدتها اللجنة المنظمة للبطولة.

المكافأة المالية



ويحصل الفريق الفائز بلقب كأس عاصمة مصر على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه، فيما ينال الفريق الوصيف 4 ملايين جنيه. كما يحصل صاحب المركز الثالث على مليوني جنيه، بينما تبلغ جائزة المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه.



تقرر إقامة نهائي البطولة بين المصري البورسعيدي وإنبي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غدا الاثنين 8 يونيو، على ملعب استاد السويس الجديد، وسط طموحات كبيرة من جانب الفريقين لحصد اللقب وإنهاء مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة، خاصة في ظل القيمة المعنوية والمادية الكبيرة للبطولة.



وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل رغبة كل من المصري وزد في كتابة صفحة جديدة من الإنجازات والتتويج بلقب يضيف الكثير إلى سجل النادي الفائز.