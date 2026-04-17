شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من مران القلعة الحمراء اليوم .

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمر كمال لاعب سيراميكا كليوباترا يظهر في مران الأهلي".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلى أمام بيراميدز في بطولة الدوري .

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الخميس، استعداداً للمباراة المرتقبة.