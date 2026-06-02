أماد ديالو..أمل الكرة الإيفوارية في المونديال

في السنوات الأخيرة أثبت أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار، إنه واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإفريقية، حيث لفت الأنظار بمهاراته الفنية وسرعته وقدرته على المراوغة، ليصبح أحد الأسماء المنتظرة في مستقبل منتخب كوت ديفوار وستكون منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خير اختبار لقدراته.

وُلد أماد ديالو في عام 2002 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان لكنه نشأ كرويًا في إيطاليا بعد انتقاله في سن مبكرة، حيث انضم إلى أكاديمية أتالانتا وهي واحدة من أفضل الأكاديميات في أوروبا من حيث تطوير المواهب، هناك، أظهر ديالو إمكانيات كبيرة، وتم تصعيده للفريق الأول، ونجح في تسجيل هدف في أول ظهور له في الدوري الإيطالي، وهو إنجاز لافت للاعب شاب.

في عام 2021، انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة كبيرة تعكس ثقة النادي في موهبته، ورغم أن بدايته مع الفريق لم تكن مليئة بالمشاركات بسبب صغر سنه والمنافسة القوية، إلا أنه قدم لمحات فنية مميزة، وتميز بأهدافه الحاسمة في مشواره الفريق نحو نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

من أجل اكتساب الخبرة، خرج ديالو على سبيل الإعارة، وكانت أبرز فتراته مع سندرلاند حيث قدم موسمًا مميزًا في دوري البطولة الإنجليزية (شمابيونشيب) . خلال تلك الفترة، أصبح لاعبًا أساسيًا، وساهم في العديد من الأهداف، ما ساعده على تطوير مستواه من حيث النضج التكتيكي والثقة داخل الملعب.

يتميز ديالو بقدرته على اللعب في مركز الجناح، خاصة في الجهة اليمنى، حيث يعتمد على سرعته ومهاراته في المراوغة لاختراق الدفاعات. كما يمتلك رؤية جيدة تساعده على صناعة الفرص لزملائه، إضافة إلى قدرته على التسجيل في اللحظات الحاسمة.

على المستوى الدولي، بدأ ديالو مسيرته الدولية في سن مبكرة، حيث تم استدعاؤه لأول مرة عام 2021. ومنذ ذلك الحين، أصبح جزءًا من الجيل الجديد الذي يسعى لإعادة منتخب كوت ديفوار إلى منصات التتويج القارية والدولية.

شارك ديالو مع كوت ديفوار في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2023، واكتسب خبرة دولية مهمة رغم صغر سنه. ويُتوقع أن يكون له دور أكبر في السنوات القادمة، خاصة مع تطور مستواه واكتسابه الخبرة في الدوريات الأوروبية.