مواجهة حاسمة بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة

يصطدم الأهلي بنظيره الزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في نصف نهائي كاس مصر لكرة السلة

وكان اتحاد كرة السلة قد استجاب لطلبات الجماهير بتأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعتين لتجنب التعارض مع المواعيد الكروية المهمة، لضمان أعلى نسبة مشاهدة لـ "ديربي القطبين".

ويلتقي زعيم الثغر الاتحاد السكندري مع فريق المصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد أسفرت عن فوز الأهلي على بتروجت، وتأهل الزمالك على حساب الشمس، بينما تخطى فريق المصرية للاتصالات نظيره سبورتنج، ونجح الاتحاد السكندري في العبور إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة.