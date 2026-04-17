نجم برشلونة يفتح باب الرحيل بتصريحات غامضة

لم يحسم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع نادي برشلونة خلال الموسم المقبل، في ظل حالة من الغموض حول مستقبله داخل الفريق.

وخلال تصريحات أدلى بها لبرنامج "Fan Zone" عبر قناة TV3، أشار تشيزني إلى أنه لا يتوقع البقاء لفترة طويلة داخل النادي، خاصة مع تقدمه في العمر، حيث سيبلغ 36 عاماً، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وأكد الحارس أن فترة تواجده مع برشلونة كانت إيجابية، قائلاً إن عائلته تشعر بالسعادة بالتواجد في المدينة، معبراً عن امتنانه للتجربة التي وصفها بالرائعة على المستويين الشخصي والمهني.

أوضح تشيزني أن تجربته مع برشلونة تمثل محطة مميزة في مسيرته، مشيراً إلى أن الأجواء داخل النادي ساهمت في شعوره بالراحة والاستقرار، وهو ما انعكس على أدائه داخل الملعب.

ورغم ذلك، شدد على أن عامل السن يلعب دوراً مهماً في تحديد مستقبله، ما يجعله غير متأكد من استمراره لفترة طويلة مع الفريق.

أعرب الحارس البولندي عن خيبة أمله بعد خروج برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الفريق كان يطمح للوصول إلى مراحل متقدمة والمنافسة على اللقب.

وأشار إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق في مباراتي الإقصاء لم يكن كافياً للتأهل إلى نصف النهائي، معتبراً أن تقبل النتيجة هو أمر ضروري من أجل التركيز على الاستحقاقات المقبلة.

أكد تشيزني أن الفريق سيحول تركيزه إلى بطولة الدوري الإسباني، باعتبارها اللقب الوحيد المتبقي هذا الموسم، مشدداً على أهمية القتال حتى النهاية لتحقيقه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة برشلونة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في السنوات القادمة، في ظل امتلاك الفريق لعناصر مميزة وإمكانات كبيرة.