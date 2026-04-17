توروب يطلب ودية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

طلب المدير الفني الدنماركي ييس توروب من مدير الكرة وليد صلاح الدين العمل على تجهيز مباراة ودية خلال الأيام الحالية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الفريق.



يأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم 27 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال فترة غياب الفريق عن مباريات الجولة الحالية من الدوري، من خلال خوض مباراة ودية قوية تساهم في تجهيز اللاعبين، خاصة العناصر التي لم تشارك بشكل منتظم في المباريات الأخيرة.



وفي هذا السياق، يجري مدير الكرة حالياً مفاوضات مع أكثر من فريق لتحديد المنافس المناسب لهذه المواجهة الودية.

موقف النادي من رحيل محمد علي بن رمضان



حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها بشأن العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، مؤكدة تمسكها ببقائه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار في ظل تلقي اللاعب اهتماماً من بعض الأندية الخليجية والأوروبية، خاصة مع عدم مشاركته بشكل أساسي في عدد من المباريات مؤخراً.

إلا أن إدارة النادي أكدت أن اللاعب يُعد من العناصر المهمة في الفريق، وأن استمراره يمثل أولوية فنية.

كما أوضحت الإدارة للاعب أن عدم مشاركته بصفة أساسية في بعض المباريات لا يعكس تراجع مستواه أو يقلل من إمكانياته، مشددة على أنه سيكون له دور مهم خلال الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بما تردد عن وجود عرض من نادي الحزم السعودي، نفت إدارة الأهلي صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنه في حال وصول أي عرض رسمي سيتم الإعلان عنه ودراسته، مع الإشارة إلى أن الاتجاه الحالي هو الإبقاء على اللاعب وعدم التفريط فيه.