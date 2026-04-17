مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

يستعد فريق الأهلي لخوض الجولات الاخيره من من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 44 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة وبيراميدز الوصيف برصيد 44 نقطة

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية:

الجولة الرابعة

بيراميدز × الأهلي يوم الإثنين 27 أبريل في تمام الساعه 8:00 مساءً علي استاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي يوم الإثنين 1 مايو في تمام الساعه 8:00 مساءً علي استاد القاهرة الدولي

الجولة السادسة

الأهلي × إنبي يوم الثلاثاء 5 مايو على استاد القاهرة الدولي

الجولة السابعة

المصري × الأهلي يوم الجمعة 15 مايو على استاد برج العرب