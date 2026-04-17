5 معلومات مهمة عن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على توجيه عدة تعليمات للاعبين، أبرزها ضرورة عدم التهاون بنتيجة مباراة الذهاب، والتعامل مع اللقاء بتركيز كامل طوال الـ90 دقيقة، مع استغلال الفرص المتاحة، وغلق مفاتيح لعب الفريق الجزائري، وتجنب الأخطاء الدفاعية. كما شدد على أهمية تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية ويصعب مهمة المنافس.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، وفي خط الوسط محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد، بينما يقود الهجوم الثلاثي خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة، أبرزها محمد صبحي للإيقاف، إلى جانب غياب سيف جعفر وأحمد حمدي لأسباب فنية، وعمر ناصر بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل، ويعاونه طاقم تحكيم من تونس وموزمبيق، بينما يتولى الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة الحكم الليبي عبد الرازق أحمد.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب القاري.