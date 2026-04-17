تاريخ مواجهات الزمالك وشباب بلوزداد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع بين الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات الموسم، في ظل الطموحات الكبيرة للفريقين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة وأهمية اللقاء

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم الفريق الأبيض. ويدخل الزمالك المباراة بأفضلية نسبية، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مواجهة الذهاب التي أُقيمت في الجزائر بهدف دون مقابل، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل لقاء الحسم.

أفضلية الزمالك قبل الحسم

يعوّل الزمالك على نتيجة الذهاب الإيجابية، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف مع تسجيله، من أجل العبور إلى النهائي. في المقابل، يسعى شباب بلوزداد إلى قلب الطاولة وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تعوض خسارته في المباراة الأولى وتمنحه فرصة التأهل.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

شهدت المواجهات السابقة بين الزمالك وشباب بلوزداد تنافسًا واضحًا، حيث التقى الفريقان في ثلاث مناسبات قبل هذه المباراة. البداية كانت في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، ونجح الفريق الجزائري في تحقيق الفوز في المباراتين، الأولى بهدف دون رد، والثانية بنتيجة 2-0.

أما المواجهة الثالثة، فكانت في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم، وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بهدف نظيف، ليكسر عقدة الخسارة أمام الفريق الجزائري.

أرقام وإحصائيات

تشير الأرقام إلى تفوق نسبي لشباب بلوزداد من حيث عدد الأهداف، إذ سجل ثلاثة أهداف في شباك الزمالك، بينما أحرز لاعبو الأبيض هدفًا واحدًا فقط. ومع ذلك، تبقى مواجهة اليوم مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل فريق في كتابة فصل جديد من هذه المنافسة القوية