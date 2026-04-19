130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة ملتقي توظيف جامعة القاهرة والذي يُقام بحرم الجامعة بمشاركة 130 شركة لتوفير 5000 فرصة عمل وتدريب للطلاب والخريجين.

وذلك بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ومحمد أبو العينين، رئيس اتحاد البرلمان الأورومتوسطي.

وفي بداية كلمته تقدم محافظ الجيزة بالشكر لرئيس جامعة القاهرة على الدعوة الكريمة مثمنًا إتاحة الفرصة للالتقاء بقيادات الجامعة ومعربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تهدف إلى إلحاق الطلاب بما فيهم ذوي الهمم بسوق العمل من خلال توفير فرص عمل وتدريب ملائمة تسهم في تأهيلهم وفقًا لاحتياجات السوق.

وأكد محافظ الجيزة أن ملتقيات التوظيف تمثل إحدى الأدوات الفاعلة لمد جسور التواصل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في توفير فرص حقيقية للتشغيل والتدريب بما يعزز من جاهزية الخريجين للانخراط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشاد المحافظ بجهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال التدريب والتأهيل واستحداث البرامج الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم مختلف قطاعات العمل .

كما تسلم محافظ الجيزة درع تكريم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة تقديرًا لجهوده في دعم المبادرات التنموية، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية .

وعقب الافتتاح تفقد وزير التعليم العالي ومحافظ الجيزة أروقة الملتقى واطّلعا على أقسام الشركات والمؤسسات المشاركة واستمعا إلى شرح حول طبيعة الفرص المتاحة وآليات التقديم كما تابعا تفاعل الطلاب والخريجين مع ممثلي الجهات المختلفة .

كما حث الوزير و االمحافظ طلاب الجامعة على ضرورة استثمار الفرص المتاحة بالملتقى لتمكين كل منهم من بدء مسيرته العملية والاستمرار في التعلم والتدريب لصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، بما يؤهلهم لتولي مختلف المناصب.