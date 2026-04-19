قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل في مصر.. استقرار بالبنوك وأعلى سعر يسجل 51.8 جنيه

محمد سمير

شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 داخل البنوك المصرية، بالتزامن مع عودة العمل في القطاع المصرفي، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها لليوم الرابع على التوالي دون تغييرات ملحوظة.

أعلى سعر للدولار في البنوك

وسجل أعلى سعر للدولار داخل بنك التعمير والإسكان، حيث بلغ 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع، ليواصل تصدره قائمة أعلى الأسعار بين البنوك.

وجاء ثاني أعلى سعر داخل بنك سايب عند مستوى 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار نحو 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، في مؤشر على حالة التوازن داخل سوق الصرف.

أقل سعر للدولار

في المقابل، جاء أقل سعر للدولار عند 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع في كل من بنك الإمارات دبي الوطني مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري.

كما سجل الدولار مستويات قريبة في عدد من البنوك الأخرى، حيث بلغ 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع في بنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار في أغلب البنوك

واستقر سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستوى 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، داخل عدد كبير من البنوك من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب بنوك كريدي أجريكول وHSBC والمصرف العربي الدولي وقناة السويس.

استقرار رغم التوترات العالمية

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار رغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري.

سياسات نقدية مرنة تدعم الاستقرار

وفي سياق متصل، أكد حسن عبد الله أن السياسات النقدية المرنة التي اتبعتها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في خفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي الذي سجل مستويات قوية مؤخرًا.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

