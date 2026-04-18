الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

محمد غالي

تصدرت حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، محركات البحث، والذي من جانبه نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليه، والتي تزعم صدور تعليمات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميا على مستوى الجمهورية، بدءا من شهر مايو المقبل.

وأوضح المركز، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوثيقة المتداولة تتضمن ادعاءات بوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة لترشيد الطاقة تشمل تخفيف الأحمال لفترات تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يوميا، إضافة إلى إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأكد البيان أن هذه الوثيقة مزيفة ولا تمت بصلة لأي جهة حكومية رسمية، مشددا على عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بخطة ترشيد استهلاك الطاقة، بخلاف الإجراءات المعمول بها حاليا. كما أشار إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ودعا المركز المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

تطورات مضيق هرمز

في سياق متصل، أفادت وكالة «تسنيم» بأن إيران أعلنت إعادة إغلاق مضيق هرمز، وفق ما صرح به إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح ذو الفقاري أن الوضع في المضيق عاد إلى ما كان عليه سابقا، في إشارة إلى تشديد السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي، مرجعا القرار إلى استمرار القيود المفروضة على حركة السفن الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.

كما وجه انتقادات حادة لواشنطن، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بـ«القرصنة البحرية» تحت غطاء الحصار، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية تفرض رقابة مشددة على المضيق.

وأشار إلى أنه، وبناء على تفاهمات سابقة، تم السماح بمرور عدد محدود من السفن التجارية وناقلات النفط.

يذكر أنه رغم إعلان إيران، مساء الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن المضيق مفتوح أمام الملاحة الدولية، مع الإبقاء على القيود المفروضة على طهران حتى استكمال التفاهمات بين الجانبين.

