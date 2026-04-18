الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات باستقرار حالة الطقس اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد أيام من التقلبات الجوية المرتبطة بطبيعة فصل الربيع، موضحة أن البلاد شهدت منذ يوم الخميس تقلبات ربيعية معتادة تمثلت في نشاط للرياح وسقوط أمطار وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن حالة الطقس تحسنت اليوم مقارنة بالأمس، رغم استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وأوضحت أن الأجواء ستتجه إلى مزيد من الاستقرار بدءًا من الغد، لتكون أفضل من الأيام الماضية، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت منار غانم أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مؤكدة استمرار نشاط الرياح بشكل محسوس على أغلب محافظات الجمهورية، محذّرة المواطنين من تخفيف الملابس خلال فترات الليل، ومشددة على أهمية ارتداء الملابس الخريفية لتجنب الشعور بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.