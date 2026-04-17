قبل ما تخففي هدوم طفلك.. نصائح مهمة لحمايته من المرض

ارتفاع درجات الحرارة، تميل الأمهات لتخفيف ملابس الأطفال، لكن يحذر الأطباء من التسرع، خاصة مع استمرار تقلبات الجو التي قد تعرض الصغار للإصابة بـ نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.



أولًا: الاحتياطات

التدرج في تخفيف الملابس وعدم خلعها مرة واحدة

متابعة حالة الطقس يوميًا خاصة فرق الحرارة بين الصباح والمساء

تدفئة الطفل ليلًا حتى لو كان الجو معتدل نهارًا

تجنب التيارات الهوائية المباشرة (مروحة أو تكييف)

تجفيف العرق فورًا لتجنب تعرض الطفل للبرد



ثانيًا: الطرق الصحيحة لتخفيف الملابس

ارتداء طبقات خفيفة بدل قطعة واحدة ثقيلة

اختيار ملابس قطنية تمتص العرق وتسمح بتهوية الجسم

خلع طبقة واحدة تدريجيًا عند ارتفاع الحرارة

الاحتفاظ بقطعة إضافية معكِ عند الخروج تحسبًا لتغير الجو

ملاحظة حرارة رقبة الطفل أو ظهره لمعرفة إذا كان يشعر بالحر أو البرد



لا تعتمدي فقط على شعورك بالحر أو البرد، فالأطفال خصوصًا الرضع أكثر حساسية للتغيرات الجوية.



اتباع هذه الخطوات يساعدك في حماية طفلك من الإصابة بنزلات البرد ومضاعفاتها خلال فترات تغير الفصول.