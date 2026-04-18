برلماني: تراجع أسعار النفط فرصة لتخفيف الأعباء وإعادة ترتيب الأولويات

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة ما أُعلن بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإيرانية، وما تبعه من انخفاض ملحوظ في أسعار النفط عالميا، تمثل تحول مهم في المشهد الاقتصادي الدولي، وتستدعي مراجعة دقيقة للسياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشرقاوي في تصريحات خاصة أن استمرار تراجع أسعار الطاقة يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال خفض أسعار الوقود أو تقليل تكاليف الإنتاج أو تخفيف فواتير الكهرباء، بما يسهم في تقليل الأعباء المعيشية التي تحملها المواطنون خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذه التطورات تمثل فرصة أمام الحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، مع ضرورة التوسع في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مناخ الاستثمار، بدلا من الاعتماد على السياسات التقشفية، خاصة في ظل التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وشدد على أهمية التعامل بحذر مع هذه المتغيرات، مؤكدا أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال غير مستقرة بشكل كامل، ما يتطلب إعداد خطط بديلة تحسبا لأي تطورات قد تؤدي إلى عودة ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة والاستعداد لأي مخاطر محتملة.