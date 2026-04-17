الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: فتح مضيق هرمز رسالة تهدئة لأسواق الطاقة.. والمخاوف لا تزال قائمة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
عبد الرحمن سرحان

قال النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب، إن أي تحركات تتعلق بـ مضيق هرمز تظل من الملفات شديدة الحساسية؛ نظرًا لتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، وانعكاساتها على معدلات التضخم واستقرار سلاسل الإمداد الدولية.

وأوضح “العماري”، في تصريحات لـ“صدى البلد”، أن الإعلان عن فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية؛ قد يُنظر إليه كإشارة إيجابية لتهدئة التوترات، إلا أن التعامل معه “يجب أن يتم بحذر شديد”؛ في ظل احتمالية عودة التصعيد في أي لحظة، وهو ما يجعل الأسواق العالمية في حالة ترقب دائم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أسواق النفط والغاز تتفاعل بشكل فوري مع أي تطورات في هذا الممر الملاحي الحيوي، لافتًا إلى أن مجرد التوقعات الجيوسياسية باتت كافية لإحداث تقلبات حادة في الأسعار دون حدوث تغييرات فعلية على الأرض.

وأكد أن التأثيرات لا تقتصر على الدول الكبرى المنتجة أو المستهلكة للطاقة فقط؛ بل تمتد إلى الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري، الذي يتأثر بتحركات أسعار الطاقة عالميًا، سواء من حيث فاتورة الاستيراد أو تكاليف الإنتاج والنقل.

وشدد “العماري” على أن استقرار منطقة الخليج يظل عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية وتوسيع مسارات التهدئة؛ لتجنب المزيد من الضغوط على الأسواق الدولية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن أي انفراجة حقيقية في ملف مضيق هرمز؛ ستحتاج إلى ترتيبات سياسية وأمنية أوسع، تضمن استدامة الهدوء وعدم العودة إلى دائرة التوتر مجددًا.

هرمز مضيق هرمز البرلمان مجلس النواب

