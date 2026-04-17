برلمان

إيهاب إمام لـ صدى البلد : فتح مضيق هرمز فرصة لتهدئة أسواق الطاقة

عبد الرحمن سرحان

قال النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، إن إعلان فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية يمثل تطورًا مهمًا يحمل في طياته مسارين محتملين، ينعكسان بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وكذلك على الاقتصاد المصري.

وأوضح “إمام” ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن المسار الأول يتمثل في كون هذه الخطوة مؤقتة ومرتبطة بترتيبات سياسية وعسكرية، وهو ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار وترقب الأسواق لأي تصعيد جديد، بما قد يؤدي إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط والغاز عالميًا.

وأضاف أن المسار الثاني يرتبط بإمكانية تحول هذه الخطوة إلى مدخل لتهدئة طويلة الأمد، عبر تفاهمات أوسع بين الأطراف المعنية، وهو ما قد يسهم في إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة تدريجيًا، مع توقع تراجع الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا السيناريو، حال تحققه، سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال دعم استقرار سعر الصرف، وتحسن موارد النقد الأجنبي، خاصة مع تعافي حركة السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

وأكد “إمام” أن استقرار منطقة الخليج وممرات الطاقة العالمية يمثل عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد الدولي، لافتًا إلى أن أي تهدئة حقيقية ستدعم جهود الدول النامية، ومنها مصر، في مواجهة الضغوط الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

مضيق هرمز فتح مضيق هرمز البرلمان مجلس النواب نواب اخبار البرلمان

