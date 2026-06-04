الحرب في إيران تضرب قطاع الطيران.. "أمريكان إيرلاينز" تعلّق 6 رحلات بسبب ارتفاع الوقود

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" تعليق ست رحلات جوية مؤقتاً، لتنضم إلى قائمة شركات الطيران التي خفضت عملياتها التشغيلية نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات المرتبط بالحرب في إيران.



وأفادت الشركة، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأنها أجرت تعديلات على جداول بعض الرحلات خلال شهري أغسطس وسبتمبر.



وأوضح متحدث باسم الشركة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لارتفاع تكاليف الوقود، مؤكداً أن الخطوط المتأثرة لن يتم إلغاؤها بشكل دائم.



ويشير محللون في قطاع الطيران إلى أن وقود الطائرات يمثل ما بين 25% و30% من إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.



وقد أسهمت الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب في زيادة تكاليف التشغيل، ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار التذاكر أو فرض رسوم إضافية على الوقود، فضلاً عن تعليق بعض الرحلات الأقل ربحية.



ولم تكن "أمريكان إيرلاينز" الشركة الوحيدة التي اتخذت إجراءات للتعامل مع ارتفاع التكاليف، إذ أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" زيادة رسوم الأمتعة، مشيرة إلى "الظروف العالمية المتغيرة"، فيما كشفت كل من الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه ال إم) وشركة لوفتهانزا عن تقليص عدد من رحلاتهما بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.