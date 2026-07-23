مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن قيودا على 32 بنكا روسيا وشركات العملات الرقمية

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي انه سيتم فرض قيودا على 32 بنكا روسيا إضافيا إضافة إلى شركات العملات الرقمية.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية: حزمة العقوبات الأوروبية الـ 21 المختصرة تتضمن حظرا كاملا على الشحنات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دول أخرى ضمن حزمة جديدة من القيود المفروضة على روسيا، وهي إندونيسيا وجورجيا ولاوس وطاجيكستان وقيرغيزستان، وفقًا لما جاء في الوثيقة.

ويشير هذا تحديدًا إلى ميناء كوليفو في جورجيا، وميناء كاريمون في إندونيسيا، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وتتضمن الحزمة العشرون من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا حظراً تاماً على تقديم الخدمات لشحنات النفط الروسية، وإدراج 20 بنكاً إقليمياً آخر على القائمة السوداء.

وعلاوة على ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 43 ناقلة نفط أخرى على القائمة السوداء في إطار عقوبات جديدة ضد روسيا.