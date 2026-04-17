ترامب: دول الناتو نمر من ورق.. وعرضوا المساعدة بعد فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يُتابع عن كثب اجتماع اليوم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويُراقب عن كثب التخطيط العسكري الجاري تنفيذه.

ووصف ترامب حلف الناتو أنه "عديم الفائدة عند الحاجة"، وأنه لم يعرض المساعدة إلا بعد إعادة فتح المضيق، واصفاً التحالف العسكري بأنه "نمرٌ من ورق".

وصرح الرئيس الأمريكي لوكالة رويترز بأن "الحصار الأمريكي لمضيق هرمز سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق مع إيران". وأضاف أن اليورانيوم المخصب سيُنقل من إيران إلى عهدة الولايات المتحدة موضحا : "سننقله تدريجياً".

ورحب الرئيس الأمريكي بإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أوضح أن الحصار البحري الأمريكي الحالي ضد إيران سيظل قائماً "إلى حين إتمام اتفاقنا مع إيران بنسبة 100%".

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "يجب أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة، حيث تم التفاوض على معظم النقاط بالفعل"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس ترامب يوم الخميس إنه سيدرس السفر إلى باكستان لتوقيع اتفاق سلام إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

في سلسلة من المنشورات اللاحقة، قال إن إيران "أزالت، أو هي بصدد إزالة" الألغام من المضيق، ووجّه انتقادات لاذعة لحلف الناتو مجدداً، واصفاً إياه بأنه "عديم الجدوى عند الحاجة، نمر من ورق"، لعدم دعمه الكافي للجهود السابقة لإعادة فتح الممر المائي.