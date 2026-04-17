تحرك برلماني لتننظيم دخول المنتقبات المستشفيات بعد حادث الحسين

طالب النائب محمد جامع، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات، خاصة في أقسام الأطفال والحضّانات، مؤكدًا أهمية التأكد من هوية المنتقبات عند الدخول والخروج، من خلال عناصر نسائية مختصة، لمنع تكرار حوادث خطف الرضع.

وأشاد "جامع" بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في واقعة استعادة رضيع مستشفى الحسين خلال أقل من 24 ساعة من اختطافه، مشيرًا إلى سرعة التحرك وتشكيل فريق بحث ضم عددًا كبيرًا من الضباط، فضلًا عن فحص أكثر من 122 كاميرا مراقبة في شوارع القاهرة، وهو ما ساهم في كشف ملابسات الواقعة وإعادة الطفل إلى أسرته.

وطالب عضو مجلس الشيوخ جميع المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخاصة، بضرورة إحكام الرقابة ومنع خروج أي شخص برفقة طفل حديث الولادة دون التأكد من هويته، والتأكد من وجود تصريح رسمي أو إذن خروج يثبت صلته بالطفل.

وأكد أن وضع آليات تأمين جديدة، على رأسها التحقق من هوية المترددين على أقسام الأطفال، يمثل خطوة ضرورية لحماية الأطفال من ضعاف النفوس، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الإساءة لأي فئة، وإنما تهدف إلى تعزيز الأمان داخل المنشآت الطبية.

كما دعا إلى إجراء مراجعة دقيقة لكافة ملابسات الواقعة، للوقوف على أوجه القصور ومعالجتها بشكل فوري، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.