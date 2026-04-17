الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكد الجهود الكبيرة لمصر.. بكري يكشف كواليس مشاركة أبو العينين بمؤتمر البرلمان الدولي في إسطنبول

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تلعب دورًا محوريًا في القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على أن هذا الدور لا يقتصر فقط على التحركات الرسمية مثل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة، بل يمتد أيضًا إلى الدبلوماسية البرلمانية والشعبية، وهو ما ظهر بوضوح خلال المؤتمر الأخير الذي انعقد في إسطنبول.

مشاركة بارزة للنائب محمد أبو العينين في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي

وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، قاد وفد مصر في أعمال الجمعية الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار إلى أن أبو العينين عقد لقاءات مهمة مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية والأوروبية، وكان أبرزها لقائه برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، حيث بحثا دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول.
 

تأكيد على استراتيجية الوساطة المصرية ودعم القضية الفلسطينية

وأشار بكري إلى أن النائب محمد أبو العينين أكد على استراتيجية الوساطة المصرية في حل النزاعات، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة، من خلال اتصالات دبلوماسية شملت أطرافًا متعددة مثل حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تهدئة ودعم إعادة الإعمار ومساندة الشعب الفلسطيني.
 

ثوابت الموقف المصري ودور مصر التاريخي في الأزمات

وأوضح بكري أن أبو العينين، بصفته رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط وعضو الوفد المصري، أكد على عدد من الثوابت المهمة، من بينها:

- التأكيد على أهمية الدور المصري في المنطقة.

- الإشارة إلى استراتيجية الوساطة التي تنتهجها مصر بالتعاون مع دول مثل تركيا وباكستان وعدد من الدول العربية.

- التأكيد على أن هذا الدور ليس جديدًا، بل هو ممتد عبر سنوات طويلة في إدارة الأزمات.

- الإشارة إلى الجهود التي بُذلت للتوصل إلى تهدئة في غزة عبر مفاوضات متعددة الأطراف.

الدعوة لاحترام القانون الدولي وتسريع إعادة إعمار غزة

واختتم بكري بالإشارة إلى أن أبو العينين شدد خلال كلماته على عدد من القضايا المهمة أمام رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أبرزها:

- ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

- الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية للأهالي.

- التأكيد على معاناة سكان القطاع من الحصار والظروف الإنسانية الصعبة والحاجة الملحة للدعم الدولي.

دلالات التحرك المصري في المحافل الدولية

وأكد بكري أن ما تم عرضه خلال المؤتمر يعكس حجم التحركات الدبلوماسية المصرية ودورها الفاعل في القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

مصطفي بكري حقائق وأسرار محمد أبو العينين

