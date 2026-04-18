شائعات.. أحمد موسى: لا قرار حكومي بتخفيف أحمال الكهرباء

حذر الإعلامي أحمد موسى، من بيان متداول على السوشيال ميديا منسوب لمجلس الوزراء، بشأن قطع الكهرباء في الصيف، قائلا: بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين في إطار حرب الشائعات.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هتروح من ربنا فين وأنت بتقول إفك وأكاذيب وضلال ضد البلد.



وواصل الإعلامي أحمد موسى، ان البيان ممهور بختم وشعار مجلس الوزراء حتى أن من يراه يظن أنه صادر عن الحكومة ولكنه يأتي ضمن حملة الشائعات ضد الدولة المصرية.



واستطرد أنه لا يستطيع أحد بفضل الله لا في الإعلام ولا السوشيال ميديا والإعلام المعادي أن يهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، موضحا أن هناك مشروعات وإنجازات تتم في كل مكان ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأوضح أن أهالي القرى يشعرون بما تم إنجازه من خدمات في كل مجالات الحياة الخدمية التي يحتاج إليها المواطن ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحا أن البناء يتم على مستوى الجمهورية.