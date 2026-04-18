اقتصادنا قوي.. أحمد موسى ينفعل بسبب حديث عميل الموساد إيدي كوهين عن الاقتصاد المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم كله يعاني اقتصاديا من أول أمريكا لباقي الدول، مردفًا: "في ناس تسيب الكرة الأرضية ويتكلموا عن مصر، مالها مصر بقى، دا صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الناس الخايبة بتكلم عن الاقتصاد المصري".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: "الصهيوني المجرم إيدي كوهين بيتكلم عن اقتصاد مصر ويطلعوا ورائه يردده كلامه، معقولة يا جماعة الناس تمشي وراء، الواد المجرم دا عاوز ينشر اليأس أنه مفيش أمل، طيب أنتوا عاوزين تعملوا إيه عاوزين تهدوا الثقة بين الشعب والرئيس، طيب والله أنت بتعلموا حاجة والشعب بيمشي العكس، لأنهم عارفين أنكم ليكم مصلحة".

وتابع: "هناك تعاون وأجندة بين جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الصهونية، الواد اللي اسمه كناريا واخد 1.5 مليار دولار من سيدة عربية، بيقول مصر إلى الهاوية، طيب هات الواد الإخواني والصهيوني هتلاقي نفس الإسكريبت، دا لما يجي حد مغيب ويشكك في الاقتصاد المصري دا مغيب، دا مصر ترتيبها الـ18 في الأفضل الاقتصاد العالمي".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء: "اللي يمشي وراء الناس دي يبقى معادي وعدو لمصر، واقتصاد مصر قوي بفضل الله، أنتوا بتكلموا في ثوابت، دول صفر معلومات ولا خبرة ولا غيره، النهاردة مصر أكبر مشروع بقيمة تريليون ونص جنيه، طيب هشام طلعت مصطفى بيعمل مشروعات فاشلة أو في بلد واقعة، دا تسموها علم ولا تسموه استثمار".

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك رغبة من البعض في استغلال الأزمات والضغط على الشعب، الشعب بفضل الله لديه وعي وقدر يعدي من أزمات أصعب من دي، وتصدي لكل الشائعات، وإن شاء الله هيكون في أمل بكرا وبعده، مصر مختلفة جدًا، وفي كل مكان في مجال.

ونوه أحمد موسى إلى أن مصر بها تغيير كبير، ولكن هذا التغيير بفضل إرادة الدولة ورئيس لديه رؤية.
 

