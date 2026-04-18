هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الحر بدأ.. أطعمة ومشروبات تخفف الشعور بالحرارة

الحرارة
الحرارة
اسماء محمد

بدأت موجات ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية فصل الصيف لذا من المهم معرفة الأطعمة التي تساعد في السيطرة عليها.

ووفقا لموقع technogym نعرض اهم الأطعمة التي تساعد على تخفيف الشعور بالحر.

ماء جوز الهند

 أظهرت الأبحاث أنه يُرطب الجسم بالكامل ، مما يُساعد على الشعور بالانتعاش في أيام الصيف الحارة كما وجدت الأبحاث نفسها أن ماء جوز الهند يُسبب غثيانًا أقل، وشعورًا بالامتلاء، ولا يُسبب اضطرابات في المعدة مقارنةً بالماء العادي ومشروبات الكربوهيدرات والإلكتروليتات. 

ويعود ذلك أساسًا إلى احتواء ماء جوز الهند على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم ، وتشير الأبحاث إلى أنه خيار أفضل من الماء للترطيب بعد التمرين (لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات). 

ماء جوز الهند

الحمضيات

البرتقال والجريب فروت والليمون، بنكهتها الغنية والزاهية، ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل تُساعد أيضًا على تبريد الجسم و يعود الفضل في ذلك إلى غنى الحمضيات بمضادات الأكسدة التي تُعطي شعورًا بالبرودة بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تُحسّن الهضم 

الخيار 

يُعد الخيار من الأطعمة الغنية بالماء والألياف، كما أنه يساعد على ترطيب الجسم في أيام الصيف الحارة لا يقتصر دوره على تبريد الجسم بفضل محتواه العالي من الماء، بل يحتوي أيضًا على عدد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين سي، وفيتامين ك، وفيتامين ب6 ، لدعم الصحة العامة.

البصل الأحمر

 تحتوي هذه الخضراوات الجذرية على مركب يُسمى الكيرسيتين ، والذي يُقال إنه يحمي من ضربة الشمس بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك مضادات الأكسدة والألياف.

فوائد البصل الاحمر

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على كمية وفيرة من الألياف ، التي تُساعد، كما ذُكر، على هضم الطعام وكلما كان الهضم أسهل، قلّ شعورك بالحرارة أثناء عملية الهضم.

 استمتع بتناول الأفوكادو مع الخبز المحمص، أو شرائحه في السلطة، أو مع البيض المسلوق لتحضير مزيج لذيذ غني بالبروتين والدهون .

البطيخ

هذه الفاكهة الحمراء الغنية بالعصارة وقليلة السعرات الحرارية غنية بالماء ، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم عند التعرق في الحر.

إضافةً إلى ذلك، يُعد البطيخ مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم .

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

  تُعد فيتامينات ب الموجودة في البطيخ ضرورية لإنتاج الطاقة، لذا إذا كنت تشعر بالحر والنعاس تحت أشعة الشمس، فقد تكون هذه الفاكهة الصيفية هي ما تحتاجه.

الحر الحرارة أطعمة تخفف الحر أطعمة تقلل الحر أطعمة تخفف الحرارة ارتفاع الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعادة قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة بتهمة الاتجار بالبشر لمحكمة الاستئناف

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ارشيفيه

مجهولون يعتدون على شاب بالطريق في إحدى قرى الدقهلية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد