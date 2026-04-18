الحر بدأ.. أطعمة ومشروبات تخفف الشعور بالحرارة

بدأت موجات ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية فصل الصيف لذا من المهم معرفة الأطعمة التي تساعد في السيطرة عليها.

ووفقا لموقع technogym نعرض اهم الأطعمة التي تساعد على تخفيف الشعور بالحر.

ماء جوز الهند

أظهرت الأبحاث أنه يُرطب الجسم بالكامل ، مما يُساعد على الشعور بالانتعاش في أيام الصيف الحارة كما وجدت الأبحاث نفسها أن ماء جوز الهند يُسبب غثيانًا أقل، وشعورًا بالامتلاء، ولا يُسبب اضطرابات في المعدة مقارنةً بالماء العادي ومشروبات الكربوهيدرات والإلكتروليتات.

ويعود ذلك أساسًا إلى احتواء ماء جوز الهند على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم ، وتشير الأبحاث إلى أنه خيار أفضل من الماء للترطيب بعد التمرين (لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات).

الحمضيات

البرتقال والجريب فروت والليمون، بنكهتها الغنية والزاهية، ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل تُساعد أيضًا على تبريد الجسم و يعود الفضل في ذلك إلى غنى الحمضيات بمضادات الأكسدة التي تُعطي شعورًا بالبرودة بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تُحسّن الهضم

الخيار

يُعد الخيار من الأطعمة الغنية بالماء والألياف، كما أنه يساعد على ترطيب الجسم في أيام الصيف الحارة لا يقتصر دوره على تبريد الجسم بفضل محتواه العالي من الماء، بل يحتوي أيضًا على عدد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين سي، وفيتامين ك، وفيتامين ب6 ، لدعم الصحة العامة.

البصل الأحمر

تحتوي هذه الخضراوات الجذرية على مركب يُسمى الكيرسيتين ، والذي يُقال إنه يحمي من ضربة الشمس بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك مضادات الأكسدة والألياف.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على كمية وفيرة من الألياف ، التي تُساعد، كما ذُكر، على هضم الطعام وكلما كان الهضم أسهل، قلّ شعورك بالحرارة أثناء عملية الهضم.

استمتع بتناول الأفوكادو مع الخبز المحمص، أو شرائحه في السلطة، أو مع البيض المسلوق لتحضير مزيج لذيذ غني بالبروتين والدهون .

البطيخ

هذه الفاكهة الحمراء الغنية بالعصارة وقليلة السعرات الحرارية غنية بالماء ، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم عند التعرق في الحر.

إضافةً إلى ذلك، يُعد البطيخ مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم .

تُعد فيتامينات ب الموجودة في البطيخ ضرورية لإنتاج الطاقة، لذا إذا كنت تشعر بالحر والنعاس تحت أشعة الشمس، فقد تكون هذه الفاكهة الصيفية هي ما تحتاجه.